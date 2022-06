Diego Costa: "Punha-me nu no duche e dizia: 'Kanté, dá-me um abraço'"

Internacional espanhol é um jogador livre no mercado

Sem clube desde que abandonou o Atlético de Mineiro, em janeiro, Diego Costa revisitou a própria carreira esta sexta-feira, criticando desde logo a estrutura do clube brasileiro e do Atlético de Madrid, que representou em três passagens distintas (2010/11; entre 2012 e 2014 e de 2018 até ao verão de 2021).

"O Atlético de Madrid também não está num nível europeu. É tudo mentira. Lá, [no Atlético Mineiro], em termos de estrutura, qualidade que dá ao jogador, comida, isso é top. No Atlético de Madrid não há [essas condições]. [O Atlético Mineiro] Tem nível europeu? Não, não te vou mentir. Os balneários dos treinos são uma merda e a academia também está morta", criticou o internacional espanhol ao canal de Youtube 'Pinhado'.

Diego Costa recordou algumas das brincadeiras de balneário que protagonizou, nomeadamente quando encontrou o ex-FC Porto Hulk, no Atlético Mineiro. "[Hulk] Foi e é a grande estrela da equipa. Quando cheguei foi o primeiro a ligar-me e falou-me de dormir no mesmo quarto. Disse-lhe: 'Hulk, com esse rabo és tentador'. Fomos muito amigos", referiu, antes de recordar outra interação com N'Golo Kanté, no Chelsea, conhecido pela personalidade tímida.

"Tentava abraçar Kanté nu no chuveiro. Ele é tímido. Punha-me nu no duche e dizia: 'Kanté, dá-me um abraço!' e ele, muito sério, dizia-me: 'Não, não Diego'. Nem tirava a roupa interior para tomar banho", revelou, entre risos.

Aos 33 anos, o dianteiro hispano-brasileiro, que apontou cinco golos em 19 jogos no Atlético Mineiro, expressou o desejo de continuar no Brasil, piscando o olho ao Flamengo de Paulo Sousa.

"Qualquer jogador gostaria de jogar lá, é normal. No Flamengo, quando a equipa está bem, está tudo a teu favor. É como o Real Madrid. Na dúvida, vai para o Flamengo. Um jogador gosta de ter adeptos, da paixão e de se sentir importante, o Flamengo oferece isso. Em termos de tamanho, o Flamengo é o maior clube do Brasil", concluiu Diego Costa.