Diego Costa prestes a voltar aos relvados: futuro do avançado dado como fechado

Internacional espanhol já tem acordo com o Atlético Mineiro, garantem no Brasil.

O futuro de Diego Costa parece definitivamente resolvido. De acordo com a Fox Sports Brasil, o avançado vai mesmo rumar ao Atlético Mineiro, com a oficialização marcada para breve e depois do acordo alcançado entre as partes.

Depois de associado e Besiktas e Benfica, o internacional espanhol regressa ao país onde nasceu e de onde saiu para se aventurar no futebol português.

Diego Costa, recorde-se, já atuou em Portugal, onde iniciou a carreira de futebolista profissional. Em 2006 chegou a Braga e também esteve no Penafiel a título de empréstimo. Mudou-se depois para Espanha, onde ficou até 2014 e representou Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Atlético de Madrid, onde se destacou. Seguiu-se o Chelsea, até 2017, antes de retornar aos colchoneros, para mais quatro temporadas.

No currículo atual, o avançado de 32 anos apresenta a conquista de duas edições da ​​​​​​​Premier League, uma Taça do Rei, uma La Liga, duas Supertaças Europeias e uma Liga Europa.

No Atlético Mineiro terá Hulk como companheiro de equipa.