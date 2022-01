Diego Costa muito perto de regressar à Europa, garantem em Espanha

Walter Sabatini, diretor desportivo da Salernitana, terá convencido o internacional espanhol a rumar a Itália.

Depois das notícias de um possível "destino surpresa" para Diego Costa, parece que as mesmas estão prestes a confirmar-se. De acordo com o jornal "As", o avançado estará mesmo perto de regressar à Europa para representar os italianos da Salernitana.

Walter Sabatini, diretor desportivo do clube, terá convencido o internacional espanhol a rumar a Itália para ajudar o lanterna-vermelha da Serie A a tentar assegurar a permanência no principal escalão do futebol italiano.

O avançado de 33 anos deverá assinar, ainda esta terça-feira, até junho de 2022, com a opção de renovar o contrato por mais um ano em caso de permanência da Salernitana na Serie A.

O emblema italiano estará ainda a tentar a contratação de Simone Verdi, avançado de 29 anos do Torino, e a pensar em Javier Pastore, médio de 32 anos do Elche.