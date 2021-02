Diego Costa passou em revista as tropas no Lagarto enquanto aguarda por colocação

O ex-avançado do Atlético de Madrid é um dos principais investidores do clube da região de Sergipe (Brasil), a sua terra natal, e não perde pitada da pré-temporada

O futuro de Diego Costa ainda é uma incógnita. Depois de ter acertado a rescisão com o Atlético de Madrid, o avançado de 32 anos (naturalizado espanhol) rumou ao Brasil e tem dado especial atenção ao Lagarto, o clube principal da sua cidade natal. Trata-se de uma paixão antiga, de tal forma que o antigo jogador do Braga é um dos principais investidores desse emblema brasileiro e foi nessa condição que visitou a equipa, a preparar-se para enfrentar o Campeonato Sergipano, acompanhado de Anderson Jesus, central do América, de Minas Gerais, outro ilustre adepto do Lagarto.

A apurar a forma física para regressar à competição em grande, Diego Costa tem em mãos convites de vários clubes e, aparentemente, ainda não tomou uma decisão. Do último encontro com os jogadores e corpo técnico do Lagarto, que têm sido regularmente acompanhados pelo experiente ponta de lança em treinos e jogos particulares, também não resultaram pistas consistentes.