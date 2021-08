Diego Costa e Hulk: uma dupla que se desenha no ataque do Atlético Mineiro

Diego Costa a caminho do Brasil

De acordo com o site brasileiro Globoesporte, uma reunião esta terça-feira pode selar a contratação de Diego Costa.

Depois de apontado a Benfica e Besiktas, o destino de Diego Costa poderá ser o Brasil. O avançado de 32 anos está perto de tornar-se reforço do Atlético Mineiro, equipa de Hulk. De acordo com o portal brasileiro Globoesporte, o Galo prepara uma proposta definitiva e uma reunião esta terça-feira pode selar o destino do internacional espanhol.

Diego Costa está livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madrid no fim de 2020. O Atlético Mineiro, avançam os brasileiros, pretende reunir condições para a contratação a partir de vendas de jogadores, caso do avançado Marrony, que está a ser negociado ao Midtjylland, da Dinamarca, por 4,5 milhões de euros.

Recentemente, noticiou-se que o Besiktas, da Turquia, teria apresentado uma oferta de três milhões por ano ao jogador até 2023. O jogador hispano-brasileiro, recorde-se, já atuou em Portugal, onde iniciou a carreira de futebolista profissional. Em 2006, representou o Braga e, no ano seguinte, rumou a Penafiel a título de empréstimo.

Após essas experiências em solo português, Diego Costa rumou a Espanha, onde ficou até 2014 e representou Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Atlético de Madrid, onde se destacou. Depois, transferiu-se para o Chelsea, até 2017, antes de retornar aos colchoneros, para mais quatro temporadas.

No currículo, Diego Costa apresenta a conquista de duas Premier League, uma Taça do Rei, uma La Liga, duas Supertaças Europeias e uma Liga Europa.