Díaz titular, tal como Jota, que assistiu para a vitória do líder provisório Liverpool

Triunfo por 0-1 permite aos reds assistir ao jogo do Manchester City na liderança da Premier League. Internacional português teve várias oportunidades, mas foi decisivo com uma assistência

A luta pelo título de campeão inglês vai continuar a ser escaldante por mais uns dias. Num terreno encarado por todos como um dos mais perigosos até ao fim do campeonato, o Liverpool deu uma prova de competência, batendo, por 0-1, o Newcastle e assumindo a liderança provisória da Premier League.

Mesmo em gestão, com vários titulares no banco, e com Jota e Díaz no onze, o Liverpool dominou o jogo, mas marcou só por uma vez, ainda na primeira parte. Jota assistiu Keita, que trabalhou bem sobre o guarda-redes, antes de finalizar para o fundo das redes.

Com o triunfo, o Liverpool chegou aos 82 pontos e à liderança da Premier League. O Manchester City tem 80 e joga em Leeds ainda este sábado.

As duas equipas estão a meio das meias-finais da Liga dos Campeões, com o Liverpool em vantagem sobre o Villarreal (2-0) e o City na frente com o Real Madrid (4-3), com a segunda mão a ser disputada já na próxima semana.