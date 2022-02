Díaz titular pela primeira vez no Liverpool: veja o onze

Antigo extremo do FC Porto aproveita ausências de Mané e Salah para figurar no onze contra o Leicester

Luis Díaz vai jogar pela primeira vez a titular com o Liverpool. O extremo, que se estreou na Taça de Inglaterra, faz parte do onze dos reds, que medirão forças com o Leicester.

O internacional colombiano tinha feito 32 minutos na vitória do Liverpool sobre o Cardiff, em partida a contar para a FA Cup.

Onze do Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Jones, Thiago, Jota, Firmino e Díaz

Onze do Leicester: Schmeichel, Justin, Ndidi, Amartey, Thomas, Albrighton, Dewsbury-Hall, Soumare, Maddison, Lookman e Daka