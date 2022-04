"Díaz terá um papel crucial para o êxito do Liverpool nos próximos anos"

Luis Díaz brilhou no reencontro com o Benfica

Diz Rivaldo, antigo craque brasileiro que passou por Barcelona e Milan, entre outros clubes.

Rivaldo, antigo campeão do mundo pelo Brasil, é mais a juntar-se ao lote de personalidades do futebol encantadas com o impacto de Luis Díaz no Liverpool. Com a segunda mão entre "reds" e Benfica como pano de fundo, o antigo jogador de Barcelona e Milan, entre outros clubes, deixou elogios ao colombiano ex-FC Porto.

"Luis Díaz chega com força ao Liverpool e merece elogios pela forma como se tem adaptado à equipa", afirmou. "Estão muito bem situados para chegar às 'meias' [da Liga dos Campeões] depois de ganharem em casa do Benfica com um Luis Díaz em grande forma e como protagonista contra o antigo rival", disse ainda Rivaldo, citado pelo jornal espanhol "Marca".

"Está demonstrada a sua importância no ataque dos 'reds'. É impressionante a forte ligação que já tem com Diogo Jota ou Firmino. Sem dúvida que é um grande jogador que está a encontrar e conquistar o seu lugar na equipa passo a passo. Tenho a certeza que terá um papel crucial para o êxito do Liverpool nos próximos anos", rematou Rivaldo.

Na Luz, na primeira mão da eliminatória com o Benfica, Díaz fez um golo e uma assistência no triunfo por 3-1 do Liverpool. A segunda mão, em Anfield, joga-se esta quarta-feira, a partir das 20h00.