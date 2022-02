Extremo faturou na vitória sobre o Norwich, por 3-1

Luis Díaz, ao quarto jogo pelo Liverpool, estreou-se a marcar com a camisola dos reds. O antigo jogador do FC Porto faturou no triunfo sobre o Norwich, por 3-1, e Klopp elogiou o desempenho.

"Luis Díaz é simplesmente um talento excecional, um jogador muito bom. Penso que ele está muito feliz esta noite", afirmou o técnico alemão, no final da partida.

Sem Firmino e Jota, Díaz fez companhia no ataque do Liverpool a Salah e a Mané. Os três marcaram e carimbaram a reviravolta, depois do Norwich ter aberto o marcador.