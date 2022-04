Díaz assiste, Liverpool ganha dérbi de Merseyside e luta escaldante pelo título continua

Triunfo por 2-0 construído apenas na segunda parte, depois dos golos de Robertson e Origi. Díaz foi suplente utilizado e contribuiu com uma assistência acrobática

Não foi fácil, apesar da distância entre as duas equipas, mas o Liverpool conseguiu o grande objetivo, ao bater o rival Everton, por 2-0. O triunfo permite reaproximação à liderança e ao Manchester City, que está a apenas à distância de um ponto.

Depois de uma primeira parte sem golos, os reds marcaram por duas vezes após o intervalo. Primeiro, Salah assistiu Robertson, que finalizou de cabeça, ao segundo poste. Depois, Díaz, num cruzamento/remate acrobático acabou por permitir a finalização certeira de Origi.

Com este resultado, o Liverpool reaproximou-se do Manchester City, que já tinha vencido nesta jornada. A distância entre os dois da frente é de apenas um ponto, quando faltam jogar cinco jornadas. O Everton, depois da vitória do Burnley, está em posição de descida.