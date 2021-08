Dias difíceis em Barcelona: dois meses de baixa para Aguero

Sergio Aguero, avançado do Barcelona

Avançado argentino sofreu rotura muscular e só deverá voltar em outubro.

Vivem-se dias complicados no Barcelona: depois de confirmada a saída de Lionel Messi, figura maior do clube catalão, Sergio Aguero sabe que vai falhar cerca de dez semanas de competição, fruto de uma rotura muscular no gémeo.

Os exames realizados esta segunda-feira de manhã confirmaram a gravidade do problema físico do avançado argentino, adianta o As, que fala em dois meses de paragem para "El Kun". Ou seja, este só deverá estar disponível para Ronald Koeman em outubro.

Um contratempo severo neste arranque de Aguero no Barça, ele que assinou pelos "blaugrana" após dez épocas ao serviço do Manchester City. E o melhor amigo, Messi, já partiu...