Dias depois do incidente com a ex-mulher, Salvio volta aos convocados do Boca Juniors

O argentino terá atropelado a antiga esposa na última quinta-feira

Na madrugada da quinta-feira da passada semana, Eduardo Salvio terá atropelado a ex-mulher, Magalí Aravena, incidente que levou Sebastián Battaglia, treinador do Boca Juniors, a não convoca-lo para o jogo do último fim-de-semana com o Lanús. No entanto, o ex-Benfica voltou aos convocados do clube argentino para o duelo com o Godoy Cruz.

Apesar de não ter jogado no fim-de-semana, Salvio assistiu ao jogo na Bombonera, estádio do Boca Juniors, de acordo com o jornal argentino, Olé.