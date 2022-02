Dias depois de ganhar no Etihad, Tottenham perde em Burnley

Nos outro jogo do dia, Crystal Palace bateu o Watford, por 1-4

Depois de bater o City, na condição de visitante, o Tottenham voltou a cair na Premier League, ao perder por 1-0 no terreno do Burnley, em encontro da 13ª jornada.

Um golo do central Ben Mee, aos 71 minutos, com uma cabeçada junto ao poste direito da baliza do guarda-redes francês Hugo Lloris, na sequência de um livre, consumou a surpresa e o triunfo do Burnley, que luta afincadamente pela permanência.

Finalmente, em jogo em atraso da 18.ª jornada, o Crystal Palace foi ao terreno do Watford vencer por concludente 4-1, três pontos que lhe permitiram subir ao 11.º lugar, com 29 pontos.

Leia também Benfica Benfica-Ajax: Yaremchuk empata e beija escudo da Ucrânia Minuto 72: Benfica empata. Defesa incompleta do guarda-redes do Ajazx, após remate de Gonçalo Ramos, surgindo Yaremchuk a empatar de cabeça. O avançado celebrou o golo, beijando o escudo da Ucrânia que tinha debaixo da camisola do Benfica.

O Watford ainda conseguiu responder ao primeiro golo da formação londrina, marcado pelo avançado francês Jean-Philippe Mateta, aos 15 minutos, empatando pelo também francês Moussa Sissoko, à passagem do minuto 18, mas o Crystal Palace reporia a vantagem antes do intervalo, aos 42, pelo médio Conor Gallagher.

Na fase final da partida, o Cristal Palace conseguiu "matar" o jogo, com um "bis" do avançado costa-marfinense Wilfried Zaha, aos 85 e 90 minutos.

Face aos resultados destes três jogos em atraso, o Liverpool aproximou-se do Manchester City, que saiu derrotado na última jornada, em casa, frente ao Tottenham, e que lidera agora com 63 pontos (26 jogos), seguido pelos "reds", com 60 (26), do Chelsea, com 50 (25), e do Manchester United, com 46 (26).

O Cristal Palace segue em 11.º lugar, com 29 pontos (26), o Leeds é 15.º, com 23 (25), o Burnley é 18.º, ainda na zona de despromoção, com 20 (23), e o Watford, 19.º, e penúltimo, com 18 (25).