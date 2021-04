"Diakhaby? Não me surpreende que os clubes de La Liga não nos tenham defendido..."

Caso de alegado racismo contra Mouctar Diakhaby continua a dar que falar na Imprensa internacional.

O presidente do Valência, Anil Murthy, em conversa com diversos órgãos de comunicação social internacionais como BBC, Eurosport, "The Athletic", Sky Sports e CBS, admitiu não ter ficado surpreendido com a falta de apoio dos clubes espanhóis após o caso de alegados insultos racistas no embate entre Cádiz e Valência, de Juan Cala a Mouctar Diakhaby, que acabou mesmo por abandonar a partida.

"Sinceramente, não me surpreende que os clubes de La Liga não tenham saído em nossa defesa e os de outras ligas sim. Assim estão as coisas por Espanha, é por isso que temos de pôr mãos à obra, de verdade", afirmou.

Murthy mostrou-se ainda um pouco revoltado com a falta de credibilidade do jogador "Che", uma vez que é o clube que terá de "fornecer provas", mesmo com o grande número de câmaras nos estádios. "É difícil de digerir", afirmou, salientado ainda negativamente a "mentalidade" com que se aborda o problema, "porque vai acontecer de novo".

"A maior prova viu-se pela televisão: a cara de Cala. Se não o aponta como culpado, pelo menos merece que se abra uma investigação", concluiu.