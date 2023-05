Diakhaby em protesto afasta-se da campanha antirracismo de LaLiga

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogador do Valência foi alegadamente vítima de racismo há dois anos e considera haver diferença de tratamento em relação a Vinícius

Depois de há dois anos ter sido alegadamente vítima de racismo de um jogador do Cádiz, um caso que não teve qualquer consequência, Mouctar Diakhaby afastou-se esta quinta-feira da campanha antirracismo que LaLiga está a promover antes dos jogos do campeonato espanhol.

O jogador do Valência não posou com os colegas a segurar a tarja "Racistas, fora do futebol", em protesto pela diferença de tratamento entre o seu caso e o de Vinícius Jr..

O defesa central francês denunciou ter sido alvo de insulto racista de Cala, do Cádiz, há duas épocas. Não ficou nada provado e na altura Javier Tebas, presidente de LaLiga, negou esse conteúdo nas palavras de Cala.