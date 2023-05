Dia de festa também para Aursnes: Feyenoord é campeão dos Países Baixos

Af esta dos jogadores do Feyenoord

É o 16.º título de campeão do clube de Roterdão. Norueguês do Benfica fez dois jogos antes de se mudar para a Luz.

O Feyenoord garantiu este domingo, e pela 16.ª vez, a conquista do título de campeão dos Países Baixos. A equipa orientada por Arne Slot bateu em casa o Go Ahead Eagles, por três golos sem resposta, e celebrou na ronda 32 do campeonato.

A formação de Roterdão repete assim um feito alcançado pela última vez em 2016/17 e quebra a sequência do Ajax, atual terceiro classificado, que venceu o campeonato nas últimas três temporadas.

Este é um dia de festa também para Aursnes, que disputou dois encontros na prova pelo Feyenoord esta temporada, antes de se mudar para o Benfica, onde se tem cotado como uma das peças principais de Roger Schmidt.

Refira-se que o Feyenoord é o terceiro mais titulado no campeonato do país, atrás do Ajax (36 títulos) e PSV (24).