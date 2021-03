Di María substituído no PSG-Nantes após assalto violento à sua residência

Di María foi substituído aos 62' após inteirar-se do drama familiar

O diretor-desportivo Leonardo avisou Mauricio Pochettino para o retirar do jogo e o argentino terá saído em lágrimas do Parque dos Príncipes. Imprensa francesa fala em sequestro da família, mas ainda não há confirmação oficial

A derrota caseira do PSG frente ao Nantes (1-2) ficou marcada pelo drama vivido por Di María, cuja residência foi assaltada durante o jogo com a sua família lá dentro, com a Imprensa francesa a falar, inclusivamente, num cenário de sequestro, que ainda não foi oficialmente confirmado.

Nos minutos iniciais da segunda parte, o diretor-desportivo Leonardo foi filmado a descer do seu camarote até ao limite da bancada, onde avisou o treinador Mauricio Pochettino do sucedido. Este não hesitou em substituir o jogador de imediato e fez questão de acompanhá-lo até aos balneários, mesmo com o encontro a decorrer. O trio ficou alguns minutos reunido até Di María, segundo relatos da rádio RMC, ter abandonado o Parque dos Princípes apressadamente e em lágrimas.

De acordo com a mesma fonte, os pais de Marquinhos também foram vítimas de um assalto semelhante, embora o caso tenha sido menos grave em comparação com o do argentino. Refira-se que o central brasileiro esteve em campo os 90' e só foi informado do sucedido após o apito final.