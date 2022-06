Di María revela que queria continuar no PSG: "Por um lado, magoou-me"

Extremo, de 34 anos, deixou o PSG ao fim de sete temporadas. Mas queria continuar...

Em entrevista ao canal de televisão argentino TyC Sports, Ángel Di María revelou que quis continuar no PSG, mas que não teve uma resposta positiva por parte do clube francês. O avançado ficou magoado por não quererem que continuasse, mas, por outro lado, diz que saiu de uma forma muito especial e que recordará para sempre.

"Eu quis ficar. Em janeiro disse ao clube que a minha ideia era continuar e eles dissera-me que tinham de ver como iam ser as coisas. Depois fomos eliminados pelo Real Madrid na Liga dos Campeões e isso pode não ter ajudado. O meu caso era fácil de resolver, porque não precisavam de renovar o meu contrato. Por um lado, magoou-me. Mas por outro, não. Saí de uma maneira muito especial. Foi uma noite incrível, não é a todos os argentinos que jogam no estrangeiro que isto acontecesse. O carinho dos adeptos do PSG é difícil de conseguir. Cantaram pelo meu nome, fizeram um mural... são coisas que vou recordar sempre", adiantou o ex-Benfica.

Di María está livre para assinar por qualquer clube e, questionado sobre isso, preferiu dizer que agora quer desfrutar de uns dias de férias antes de tomar uma decisão.