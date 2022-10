Di María responde às críticas dos adeptos: "Não costumo dar explicações, mas..."

Di María tem sido criticado pelos adeptos da Juventus após ter assumido que quer voltar a representar o Rosario Central.

Os adeptos da Juventus não estão satisfeitos com o momento que a equipa atravessa, naturalmente, mas há algum atrito com um jogador em especial: Di María. Nos últimos dias, o extremo argentino assumiu numa entrevista que tem o desejo de voltar a representar o Rosario Central, clube onde se estreou como profissional.

E, para piorar a situação, as declarações foram publicadas nas redes sociais da CONMEBOL pouco tempo depois da derrota (4-3) no Estádio da Luz, diante do Benfica, o que deixou a Velha Senhora de fora da próxima fase da Liga dos Campeões.

Pois bem, as palavras não caíram bem junto dos tifosi bianconeri, numa altura em que até se começou a especular acerca de uma eventual saída no mercado de janeiro - Di María chegou a Turim esta época, recorde-se. Os adeptos da Juve insinuaram que o jogador está a fazer turismo naquela cidade italiana e que só está no clube a pensar em dinheiro.

"Não costumo dar explicações quando vejo estas mentiras, mas está na hora de dá-las. Não sei quem inventou que vou embora em janeiro. As declarações minhas que viram, de que me vou retirar no Rosario Central (o clube de onde saí), são recentes, mas são declarações que tenho feito desde o dia em que vim jogar para a Europa em 2007. (...) Isso não significa que queira ir embora hoje, nem que vou embora em janeiro. Por favor, deixem de inventar, estou muito feliz neste grande clube, muito feliz na cidade e quando voltar a estar bem fisicamente darei à equipa o melhor de mim como fiz sempre que pude jogar aqui e em todas as equipas onde joguei. Amo jogar futebol, não goste de ver jogos em casa, gosto de os jogar, por isso peço que não acreditem em tudo o que leem porque isso não ajuda, só mancha o meu nome e o nome do clube", garantiu o internacional argentino.