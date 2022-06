Di María quebra o silêncio e aborda o futuro: "Neste momento estou em reflexão"

Di María com a camisola da Argentina

Argentino elogiou a Juventus, mas também deixou a porta aberta a Barcelona e Rosario.



Livre no mercado após o fim do seu contrato com o Paris Saint-Germain, Di María tem sido um dos ativos mais cobiçados desta janela de transferências e abordou publicamente o seu futuro pela primeira vez. Admitindo o interesse da Juventus na sua contratação, o internacional argentino revelou estar em "reflexão" por entre elogios aos bianconeri.

"A Juventus é uma das melhores equipas de Itália e uma das que está interessadas em mim. Neste momento estou em reflexão, enquanto desfruto das férias e da família", avançou Di María, em entrevista à ESPN.

O antigo avançado do Benfica também não fechou a porta ao Barcelona, admitindo que era uma equipa onde "gostaria de jogar", nem ao Rosario Central, clube que o formou e que tem o antigo colega de seleção Carlos Tévez no comando técnico. "Mantenho a ideia de, um dia, voltar à Argentina. Toda a minha família se sente feliz por lá e ainda quero estar na plenitude das condições físicas quando regressar ao Rosario Central. Porém, o Mundial está à porta e, para já, quero continuar ao mais alto nível na Europa. Depois é possível que pense nisso a sério", revelou Di María.