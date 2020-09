Di María num "Messi vs Ronaldo": a mulher mais bonita, o mais egoísta e a "presença no duche"

Argentino jogou com os dois craques e foi colocado à prova

Angel Dí Maria já partilhou o balneário tanto com Lionel Messi (na seleção da Argentina) como com Cristiano Ronaldo (no Real Madrid) e, no programa "Playroom", da ESPN, respondeu a um "Messi vs Ronaldo", com perguntas algo incómodas.

Ora veja as respostas do agora jogador do PSG:

Qual o mais egoísta, quem passa menos a bola em frente à baliza?

"Cristiano".

Qual o mais caloroso, ou pior perdedor?

"Ufff, é difícil. Em Cristiano nota-se muito e o Leo é mais por dentro; não sei qual dos dois é mais. Por ser visível e pela forma como são, penso que é mais o Cristiano".

Quando chegam a um evento, um aniversário, quem cheira melhor?

"Sei lá eu! Que achas? Que vou abraçá-los para ver como cheiram? Pode ser o Cristiano".

Qual deles é mais ostentoso?

"Cristiano. Messi deve gastar na família, nos filhos, na mulher. Agora não sei, pelo que se vê do Cris, o que mostra, ele mudou muito e mostra-se mais "familiar", mas Leo foi sempre atrás da felicidade da família. Ele deve gastar nisso, nas suas férias, na compra de coisas para a mulher e filhos".

Qual a mulher mais bonita? Antonela Roccuzzo, mulher de Messi, ou Georgina Rodriguez, companheira de Ronaldo?

"Não sei. Para a minha mulher, é a do Messi. Ela sempre disse que gostava mais da mulher do Leo".

A maior "presença nos chuveiros"?

"[risos] Penso que Messi".