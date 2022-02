Di María na mira do campeão brasileiro

Di María com a camisola do PSG

Argentino termina contrato com o PSG no próximo verão

Com menos protagonismo em relação a outras épocas, devido à chegada de Messi e às permanências de Neymar e Mbappé, Di María pode ter os dias contados no PSG. O extremo foi associado ao Atlético Mineiro, campeão brasileiro em título.

Desde o Brasil informam que o argentino está na mira do Atlético, que já está no terreno no sentido de perceber a melhor forma de garantir um jogador que aufere um salário considerável e que continua sem renovar com o PSG.

O L'Équipe, há algumas semanas, noticiou que a intenção do PSG é mesmo não renovar contrato com um jogador que contabiliza sete temporadas, 285 jogos e 90 golos no Parque dos Príncipes.