Di María herdou a camisola 7 no Manchester United: "Queria lá saber"

Wayne Rooney e Di María no Manchester United

Declarações do internacional argentino, agora jogador do PSG, em entrevista concedida à TyC Sports.

Chegou em 2014 ao Manchester United e saiu após um ano. Camisola número sete pesou? "Antes da conferência, no primeiro dia, quando assinei, disseram-me: "não digas que a [camisola] sete não pesa, porque eu a uso e não sei o quê". Para mim, sinceramente, queria lá saber, era só uma camisola. A sete, como a [camisola] onze e a [camisola] dez, a verdade é que não me pesava nada, era-me igual."

O que correu mal nos red devils: "O meu problema no Manchester United foi o treinador. Van Gaal foi o pior que eu tive na minha carreira. Eu podia marcar, assistir, e ainda assim no dia seguinte ele mostrava-me os meus passes falhados. Colocou-me de parte desde o primeiro dia, porque não gostava que os jogadores fossem mais do que ele."