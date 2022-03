Di María: "Foi o meu último jogo com esta camisola na Argentina"

Extremo deixou uma mensagem depois do triunfo por 3-0 contra a Venezuela.

Ángel Di María apontou o segundo golo da Argentina na vitória por 3-0 frente à Venezuela e revelou, nas redes sociais, que este foi o último encontro da carreira ao serviço da seleção disputado no país onde nasceu. O ex-jogador do Benfica abriu assim a porta para a retirada internacional após o Mundial do Catar, que se disputa em novembro e dezembro.

"Só quero agradecer pelo carinho enorme que recebi. Sempre sonhei com tudo o que vivi nesta noite bonita. Seguramente foi o meu último jogo com esta camisola na Argentina. Poder dizer que foi uma noite maravilhosa é pouco. Obrigado, obrigado e obrigado mil vezes. Agora sim, felicitar a equipa pela partida tremenda que fez. Um jogo perfeito de todos. Continuamos a crescer e a sonhar juntos. Vamos Argentina!", pode ler-se no Instagram.

Di María, 34 anos, está atualmente em final de contrato com o PSG e foi, inclusive, associado ao Benfica. Pela seleção fez 121 jogos e marcou 24 golos.