Di María esteve muito perto de assinar pelo Barça e o motivo era argentino

Antigo jogador do Benfica revelou que o negócio foi possibilidade. Di María representou Real Madrid entre 2010 e 2014

Figura relativamente importante do Real Madrid entre 2010 e 2014, Ángel Di María não esteve muito longe de jogar no grande rival dos merengues, o Barcelona. A possibilidade de atuar ao lado de Messi foi muito tentadora, como tratou de revelar o antigo jogador do Benfica.

"Se vissem as coisas que ele faz no treino... Eu estive muito perto de ir para Barcelona, se fosse era só para jogar com ele. Quando se soube que ele vinha para Paris, eu fiquei feliz, foi a melhor coisa que me aconteceu, jogar com ele foi um sonho que eu tive, é algo único. Este miúdo é louco, é louco. Sete bolas de ouro é uma loucura", afirmou, em entrevista à TNT Sports.

Sobre a carreira na seleção argentina e sobre o golo que deu a Copa América ao país das Pampas, em solo canarinho, Di María destacou um momento que marca não só a sua carreira futebolística.

"A verdade é que marcar esse golo mudou a minha vida, é mais um honestamente. Tanto sofrimento, tantas coisas que eu passei, que a minha família passou, a minha mulher e as minhas filhas, que me viram chorar... E que houve uma mudança tão brutal, porque honestamente, chegando à Argentina depois e indo para Rosário e vendo pessoas a enlouquecerem no aeroporto, estavam apenas a dizer obrigado por lhes darem uma alegria depois de tanto sofrimento, de COVID.... é um sonho que se tornou realidade depois de tanto sofrimento", explicou.