Di Maria e a Juventus: o ponto de situação das negociações

Di María está em final de contrato com o PSG

Última reunião entre as partes originou um distanciamento

Um dos jogadores de maior nomeada em em situação livre no mercado, Angel Di Maria parecia estar encaminhado para se tornar reforço da Juventus, mas terá havido um volte-face no processo negocial entre o clube da Serie A e o avançado argentino.

Segundo o "Gazzetta dello Sport", a Juventus, que estaria em boa posição para assegurar a contratação do ex-craque do PSG, deu um passo atrás, por distar das suas exigências contratuais, na última reunião entre representantes ocorrida em Paris.

Dada a pequena reviravolta nas negociações, a Juventus, caso falhe o acordo com Di Maria, tem como alternativa Filip Kostic, lateral-esquerdo de Eintracht Frankfurt. Embora o argentino seja uma das escolhas preferenciais de Massimiliano Allegri para a nova época, o defesa do clube alemão também tem a aprovação do técnico.

A contratação de Kostic, segundo a "Gazzetta", avizinha-se mais fácil do que a de Di Maria, dado que o primeiro está sobretudo interessado em disputar a Liga dos Campeões, enquanto o segundo deseja remuneração idêntica à recebida no PSG.