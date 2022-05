Di María desvenda onde pretende terminar a carreira

Ex-Benfica planeia regressar ao país (e ao emblema) de origem

Angel Di María tem o "sonho" de voltar ao ponto de partida para colocar um ponto final na titulada carreira. O avançado argentino, revelou, em entrevista ao jornal desportivo "Olé", que ambiciona despedir-se dos relvados no Rosario Central.

"O meu sonho é terminar a carreira no Rosario Central", começou por dizer Di Maria, escolhendo o emblema no qual se formou como futebolista, em 2004/05, e a partir do qual se lançou para o futebol europeu, pela porta do Benfica, em 2007.

Esse regresso, contudo, terá de esperar, pelo menos uma época mais, face à realização do Mundial'2022, no Catar, entre novembro e dezembro. "A minha ideia por agora é ficar na Europa. Tenho de estar à altura do Campeonato do Mundo, por isso prefiro ficar aqui", referiu o dianteiro, que estará livre neste mercado.

O Mundial'2022 será, de resto, a última prova em que representará a Argentina, dado que, conforme anunciou, se retirará, logo depois, do futebol internacional.

Antes de ingressar no Benfica, e notabilizar-se ao ponto de servir, posteriormente, clubes de nomeada como Real Madrid, Manchester United e PSG, Di María estreou-se como profissional no Rosario Central, realizando 39 jogos pela equipa A.