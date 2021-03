Di María deixa mensagem e descansa os fãs: "Nada vai apagar o nosso sorriso"

Poucos dias depois da sua família ter sido sequestrada, internacional argentino publicou uma mensagem a dizer que está "muito feliz" em Paris.

Quatro dias depois do assalto em que a família foi sequestrada em casa, durante o jogo do PSG com o Nantes no Parque dos Príncipes, Ángel Di María escreveu uma mensagem na sua página oficial do Instagram a agradecer o apoio dos fãs.

"Muito obrigado pelo apoio sempre. A minha família e eu estamos muito felizes aqui e nada vai apagar nosso sorriso", escreveu o internacional argentino que representa o PSG desde 2015 e jogou no Benfica entre 2007 e 2010.

Di María foi titular na receção ao Nantes no último domingo, mas saiu aos 62". Leonardo, diretor desportivo do PSG, assim que foi informado do assalto, desceu da tribuna para falar com Mauricio Pochettino, treinador do PSG, que tirou Di María do campo para fazer entrar o também argentino Leandro Paredes. O treinador efetuou a substituição de imediato.

A mulher, as duas filhas e outros familiares de Di María estavam em casa quando foram aprisionados pelos intrusos enquanto decorria o assalto, sendo posteriormente libertados.