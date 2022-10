Di María deixa italianos em polvorosa: "Sonho com voltar ao Rosario Central"

O Fideo assume que gostava de voltar ao clube de onde saiu para o Benfica em 2007

A Conmebol lançou a rubrica El Juego Sagrado (O jogo sagrado, em português), para perspetivar pela voz de protagonistas de seleções sul-americanas o próximo Mundial. Ángel Di María, da Argentina, foi o primeiro convidado, seguem-se Jackson Porozo (Equador), Josema Giménez (Uruguai), Neymar Júnior (Brasil), Marquinhos (Brasil), Gonzalo Plata (Equador), Federico Valverde (Uruguai) e Lionel Messi (Argentina), com Ezequiel "Pocho" Lavezzi (Argentina) como o entrevistador ao lado do jornalista Cecilio Flematti.

No entanto, se o Fideo se prepara para disputar o seu quarto Mundial pela Argentina, foi a sua intenção de voltar ao Rosario Central, de onde saiu em 2007 para o Benfica, que mais destaque está a ter, sobretudo em Itália, pois assinou esta temporada pela Juventus, com 34 anos: "Gostava de voltar, sei que é difícil, mas sim. O sonho dos argentinos é vir para a Europa, o meu que estou na Europa é voltar a vestir outra vez a camisola do [Rosario] Central. Sempre o disse. Se tenho essa possibilidade, e a vontade como tenho, gostava de voltar."

"Antes dos jogos não posso falhar, ligo à minha mãe para me desejar boa sorte. Como quando me levava de bicicleta e me dizia boa sorte ao chegar ao campo", comenta.

"Mi sueño es volver a vestir la camiseta de @RosarioCentral"



¡ Di María tiene un objetivo claro para el cierre de su carrera!



No te pierdas el #JuegoSagrado: https://t.co/29hjRtoRSK#CreeEnGrande pic.twitter.com/E1JvdEFg1s - CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 25, 2022

Sobre o Mundial, garante que a "ambição é a de sempre": "Lutar para ganhar o Mundial. Estamos num bom momento, com um grupo bem construído, forte, que ganhou a Copa América. O Mundial é algo único."