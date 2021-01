Di María: de França chega uma notícia que não será do agrado de Mourinho

Mauricio Pochettino conta com Di María

Extremo argentino deverá renovar com o PSG. Era apontado ao Tottenham e a mais dois clubes.

Ángel Di María está muito perto de assinar um novo contrato com o PSG, adianta o jornal L' Équipe. Titular com Mauricio Pochettino como treinador, ele que recentemente rendeu Tuchel no cargo, a publicação garante que o argentino está na disposição de prosseguir a carreira em Paris, mesmo que isso implique uma redução salarial.

O extremo termina contrato no final da época e verá com bons olhos um novo acordo por duas temporadas, ainda que com valores inferiores aos 12 milhões de euros anuais que recebe atualmente.

Esta não parece, por outro lado, uma boa notícia para Inter, Juventus e Tottenham, de José Mourinho, que estavam atentos ao futuro do jogador de 32 anos.

Di María, que no passado já tinha rejeitado uma proposta de renovação, está no PSG desde 2015/16, após passagens na Europa por Benfica, Real Madrid e Manchester United.