Di María confirma adeus à Juventus: "Parto com tranquilidade"

Avançado argentino esteve apenas uma época na Juventus. Marcou oito golos e fez sete assistências em 40 jogos.

Ángel Di María confirmou esta terça-feira o que já se sabia. Em fim de contrato, o avançado argentino deixa a Juventus, um ano depois de ter assinado.

"Cheguei ao fim de uma etapa difícil e complicada. Parto com a tranquilidade de quem deu tudo para ajudar o clube a continuar a conquistar títulos, mas não foi possível. Saio com o sabor amargo de não ter conseguido, mas com a felicidade de levar comigo muitos amigos deste maravilhoso balneário do qual fiz parte. Obrigado a todos os meus camaradas pelo afeto que me demonstraram desde o primeiro dia, senti-me sempre em casa. Uma saudação a todos os adeptos pelo seu afeto diário. Um grande abraço. Levo-vos a todos no meu coração", escreveu nas redes sociais.

Di María, de 35 anos, foi associado recentemente ao Benfica, recorde-se.