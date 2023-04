Di María ainda não renovou e o Rosário Central aguarda: "Tem as portas abertas"

O antigo jogador do Benfica termina contrato no Verão e ainda não renovou com a Juventus

Ángel Di María já frisou que gostava de continuar na Juventus, mas ainda não renovou contrato com os italianos. No seu país, o seu clube de origem, o Rosário Central, aguarda-o.

"É uma referência e um exemplo no desporto. As portas estão abertas para quando decida voltar", disse Federico Lussenhof, diretor desportivo do clube.

"Estou feliz na Juventus e estamos a conversar sobre a renovação", disse há semanas Di María.

O campeão do Mundo que passou pelo Benfica tem nesta altura 35 anos.