Dez milhões de euros por ano para ser adversário de Ronaldo na Arábia Saudita

Zaha com a camisola do Crystal Palace

Zaha já foi apontado ao Al Nassr e agora é associado ao líder do campeonato saudita, treinado por Nuno Espírito Santo.

Em final de contrato com o Crystal Palace, Wilfried Zaha já foi associado ao Al Nassr e agora é apontado ao Al Ittihad, outro emblema saudita e que tem Nuno Espírito Santo como treinador.

Segundo informações da imprensa internacional, o atual líder do campeonato oferece dez milhões de euros por ano ao avançado de 30 anos.

A intenção do Crystal Palace será abrir os cordões à bolsa para acertar um novo contrato com Zaha, peça importante na equipa, com seis golos e três assistências em 22 jogos realizados esta temporada.