Deyverson na cama em pleno julgamento por videoconferência

Jogador que passou pelo Benfica e pelo Belenenses desculpou-se: pensava que tinha desligado a câmara

Deyverson, avançado do Cuiabá, estava em pleno julgamento por videoconferência no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, no Brasil, quando de repente se deitou na cama e enrolou numa manta.

O caso e as imagens do sucedido tornaram-se virais e o jogador que passou por Benfica e Belenenses esclaraceu o sucedido através da sua assessoria.

"Ele [Deyverson] estava sentado no escritório normalmente e atendeu o STJD. Depois que terminou a parte dele, ele foi ao quarto e achou que tinha desligado a câmara", comunicou a assessoria do jogador.

Estava a ser julgado pela expulsão na Copa Verde, contra o Goiás, por ter recebido o segundo amarelo, segundo o relatório do árbitro, por golpear com o braço o rosto de um adversário.

