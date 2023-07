Deyverson levou com um corta-unhas e incidente deu multa

O Corinthians foi multado por causa do objeto atirado ao avançado que jogou em Portugal

O Corinthians foi multado em 11 mil euros por os seus adeptos terem atirado um corta-unhas a um jogador do adversário, Deyverson, no jogo contra o Cuiabá.

O avançado que em Portugal jogou no Benfica B e no Belenenses, levou com o peculiar objeto metálica em partida disputada no dia 10 de junho.

Deyverson caiu ao chão e o árbitro apontou no relatório de jogo o sucedido.