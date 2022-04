Devido às dimensões do relvado, Anfield não poderá receber jogos do Euro'2028

Caso o Euro'2028 seja organizado por Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e República da Irlanda, o estádio do Liverpool não estará entre os eleitos para receber jogos. O motivo? Faltam quatro metros de comprimento ao relvado.

Anfield é um dos estádios míticos de Inglaterra, mas não é elegível para receber jogos do Europeu de 2028. De acordo com o jornal The Sun, a UEFA já fez saber que o recinto do Liverpool não poderá organizar jogos devido à dimensão do relvado.

Nestes grandes torneios, a UEFA exige que os tapetes verdes tenham 105 metros de comprimento e 68 de largura. Anfield tem apenas 101 metros. E não poderá aumentar a área de jogo, devido à proximidade do relvado às bancadas.

Resta, no entanto, saber se o Euro'2028 vai mesmo ser jogado naquela região. Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e República da Irlanda apresentaram uma candidatura conjunta.

O jornal inglês lembra também que Anfield não recebe um jogo da seleção inglesa desde 2006 e as dimensões do relvado poderão ser uma das causas para isso.