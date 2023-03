Devido a problemas cardíacos, Lucas Leiva termina a carreira de futebolista

Médio de 36 anos brilhou no Liverpool e na Lázio. Estava agora no Grémio.

Lucas Leiva terminou a carreira de futebolista devido a problemas cardíacos detetados nos exames de pré-temporada. O jogador do Grémio, de 36 anos, fez o anúncio esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

"Em primeiro lugar, agradecer ao Grémio por todo o apoio nestes três meses. Anuncio hoje a minha retirada. Foi um período difícil, acho que é a primeira vez que choro por causa disto. Mas só tenho de agradecer. Estou a acabar a carreira onde eu gostaria, mas não da forma que gostaria. Tenho a certeza de que um novo ciclo vai começar. Tinha esperança de que a situação pudesse reverter, mas não foi assim. A minha saúde está em primeiro lugar. Estou grato por terem descoberto o problema. Se tivesse sido há 15 anos seria dramático. Hoje, com 36 anos, tenho uma carreira consolidada e só posso olhar para o lado positivo. Tive uma carreira brilhante e tenho orgulho disso", afirmou.

Formado no Grémio, onde iniciou a carreira como sénior (2005 a 2007), Lucas Leiva, que foi 22 vezes internacional pelo Brasil, jogou no Liverpool entre 2007 e 2017 e na Lázio entre 2017 e 2021. Voltou em 2022 ao Grémio e ainda fez 18 jogos (três golos). Despede-se com 664 partidas e 25 golos apontados.