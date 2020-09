Devido à covid-19, Al Hilal é excluído da Liga dos Campeões por falta de jogadores

O Al Hilal, detentor do título da Liga dos Campeões asiática, tem 31 infetados no plantel e staff e apresentou-se a jogo com apenas 11 jogadores, sendo que o mínimo são 13.

Al-Hilal foi hoje excluído da presente edição da Liga dos Campeões asiática de futebol, devido a um surto de covid-19 que atingiu a equipa, impossibilitando-a de apresentar o mínimo de atletas exigido frente ao Al Ahli.

Em comunicado, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) explicou que o conjunto saudita, detentor do troféu, só tinha 11 jogadores disponíveis - dois dos quais guarda-redes - para a partida de hoje, a última da fase de grupos da zona oeste, sendo que os regulamentos da competição exigem um mínimo de 13 atletas.

De acordo com o artigo 4.3 do regulamento aplicável às competições da AFC durante a pandemia, qualquer equipa nesta situação é obrigada a desistir da prova. De resto, na semana passada, o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, também foi excluído da prova pelas mesmas razões.

O Al-Hilal é, assim, afastado da Champions asiática, numa altura em que liderava o grupo B, com 11 pontos, e já tinha assegurado uma vaga nos oitavos de final.

"Todos os jogos realizados pelo Al-Hilal, que apenas tinha 11 jogadores disponíveis, são considerados nulos e sem efeito, em concordância com o artigo 6 dos regulamentos da Liga dos Campeões asiática", informou a AFC.

O Al-Hilal ainda tentou que o jogo de hoje fosse adiado, mas a AFC rejeitou o pedido, justificando que o mesmo "teria um enorme impacto negativo na calendarização da Liga dos Campeões, pelo que nenhuma exceção seria concedida".

Perante esta desistência, os uzbeques do Pakhtakor, que eram segundos colocados do grupo B, com os mesmos 11 pontos do Al-Hilal, assumem o primeiro posto, enquanto o Al Ahli, que era terceiro, com sete, sobe à vice-liderança e também segue para os oitavos.

O Al-Hilal tem 31 pessoas infetadas com o novo coronavírus, entre jogadores e elementos do clube.

A Liga dos Campeões asiática foi suspensa em março, devido à pandemia de covid-19, sendo que os quatro grupos compostos por equipas da zona oeste (A, B, C e D) retomaram a competição este mês, com todos os encontros a serem realizados no Qatar.

Já os quatro grupos da zona este (E, F, G e H) têm previsto retomar os jogos em 15 de novembro.