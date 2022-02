"Devíamos estar felizes por ter alguém como Abramovich como cidadão português"

Palavras de Paulo Ferreira, antigo jogador do Chelsea.

Paulo Ferreira lamenta a controvérsia sobre o processo de obtenção da nacionalidade de Roman Abramovich, defendendo que ter o magnata russo como cidadão português trará apoios e investimentos para Portugal.

"Na minha opinião, devíamos estar felizes por ter alguém como o senhor Abramovich como cidadão português. É uma ótima pessoa que tem estado a fazer coisas ótimas nos países onde vive e faz negócios", defende, em declarações à Lusa, o antigo jogador do Chelsea, clube onde ainda trabalha e onde conheceu Abramovich em 2004.

Para o antigo lateral, as pessoas "deviam dar-lhe uma oportunidade e ver o que ele quer, baseado no trabalho dele noutros países como no Reino Unido ou Israel", garante.

Ferreira diz que o magnata russo já lhe perguntou sobre organizações de beneficência para apoiar em Portugal e disse que também tenciona investir em oportunidades económicas, nomeadamente em startups de tecnologia. "A presença dele é positiva, devíamos estar satisfeitos", insiste.

Sobre as dúvidas levantadas quando à legitimidade das origens de Abramovich, o antigo internacional português aponta para a existência de dois pesos e duas medidas. "Muitos jogadores, por exemplo sul-americanos, têm antecedentes [familiares] e, quando têm oportunidade para ter um passaporte europeu, fazem-no e as pessoas não criticam tanto. Alguns tornaram-se jogadores internacionais", lembra.

Roman Abramovich naturalizou-se português em abril de 2021 ao abrigo da Lei da Nacionalidade como descendente de judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV revelou, em dezembro o jornal Público.

Milhares de pessoas usaram o mesmo programa desde a entrada em vigor da lei, em 2015.

Críticas do opositor político russo, Alexei Navalny, e da Associação Frente Cívica, liderada pelo antigo candidato à Presidência da República portuguesa Paulo de Morais, levaram à abertura de dois inquéritos separados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN)

Uma porta-voz de Roman Abramovich negou quaisquer irregularidades.

Paulo Ferreira transferiu-se do FC Porto para o Chelsea em 2004, onde jogou nove épocas e terminou a carreira, aos 34 anos.

Atualmente trabalha no departamento dos jogadores emprestados pelo clube londrino, pelo que mantém uma ligação ao Chelsea há 18 anos.

Do dono do clube, retém a "boa impressão" inicial de alguém que "adora futebol, muito envolvido", que após cada jogo visitava o balneário e sentava-se para ouvir os jogadores falar sobre o jogo. "Não importava se ganhávamos ou perdíamos, vinha sempre e sentava-se connosco como uma pessoa normal, o que era interessante. Para nós era bom ter essa relação com o dono do clube", recorda.

Graças ao proprietário, os blues contrataram "jogadores fantásticos" e José Mourinho, entre outros treinadores, mas o empresário russo também é conhecido por não hesitar em despedir os técnicos quando os resultados não são bons.

O sucesso do Chelsea, que acumulou troféus nos últimos anos, vinca Paulo Ferreira, é um resultado da "paixão" de Abramovich pelo clube, por isso todos respeitam as suas intervenções. "No final, é o dono do clube, quer que o clube tenha sucesso e jogue bem, e se as coisas não estão bem, tem o direito de o fazer, ele é o chefe", resume.