"Devíamos adiar todos os jogos desta jornada da Premier League", defende treinador do Brentford

Com alguns clubes a lidar com surtos de covid-19, a Premier League devia cancelar a próxma jornada, defende Thomas Frank, treinador do Brentford.

O Brentford é uma das equipas da Premier League que está a contas com um surto de covid-19 - Manchester United, Watford e Tottenham também vivem situação idêntica - e Thomas Frank, treinador do clube de Londres, é da opinião de que a 18.ª jornada, que começa no sábado, deveria ser adiada.

"Devíamos adiar todos os jogos da próxima jornada da Premier League, agendada para este fim de semana. Os casos de covid-19 estão a disparar em todos os clubes. Todos os clubes estão a lidar com isto e estão a passar por problemas. Adiar esta jornada e também os jogos da Taça da Liga daria pelo menos uma semana ou cinco dias para fechar tudo e quebrar os surtos. Respeitamos o desejo de jogar e é importante que o futebol continue, mas só desta forma podemos garantir o Boxing Day. Esta variante Ómicron está a ser um incêndio em todo o mundo e acho que só assim podemos proteger o futebol. Fechar os centros de treinos três, quatro ou cinco dias é a solução", vincou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Southampton.