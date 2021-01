Deverá ser uma das bombas de mercado: ex-Juventus perto de regressar a Itália

Avançado croata terá chegado a acordo com o Milan.

Mario Mandzukic terá chegado a acordo para reforçar o Milan, avança o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

De acordo com Romano, o avançado de 34 anos - livre desde que rescindiu com o Al-Duhail, do Catar, tendo realizado o último jogo em março de 2020 -, tem os testes médicos agendados já para amanhã, segunda-feira, devendo assinar o contrato e ser oficializado após os exames.

Será assim o regresso do croata à Serie A, depois de ter representado a Juventus entre 2015 e 2019.

Também este domingo Fabrizio Romano deu conta da iminência da chegada do central Fikayo Tomori ao atual líder da Liga italiana, por empréstimo do Chelsea com opção de compra não obrigatória, num valor a rondar os 30 milhões de euros. Tomori deverá viajar para Milão nos próximos dias.