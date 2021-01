"Desvio" no livre magistral de Bruno Fernandes deixa estrela do Liverpool debaixo de fogo

Thiago Alcântara, médio do Liverpool, ainda não convenceu em Anfield

Clube de Anfield atravessa fase negativa e, desta feita, os olhares viraram-se para Thiago Alcântara.

O Liverpool atravessa uma fase negativa na temporada e, no domingo, foi eliminada da Taça de Inglaterra ao perder por 3-2 no reduto do rival Manchester United.

Num encontro emocionante, o ponto de exclamação foi colocado por Bruno Fernandes, que converteu um livre direto de forma magistral para bater Alisson e "dar" o triunfo aos "red devils". Contudo, nesse remate do português, houve um pormenor que ficou na retina dos adeptos do Liverpool e colocou Thiago Alcântara debaixo de fogo.

Nas repetição do pontapé livre, o internacional espanhol parece desviar-se da trajetória da bola e, nas redes sociais, foram muitas as críticas lançadas ao médio. Os apoiantes dos "reds" vincam que, estando numa zona tão próxima da barreira, Thiago deveria ter "dado o corpo às balas" para travar o remate de Bruno.

Após a partida, também Dietmar Hamann, antigo jogador do Liverpool, lançou reparos na direção do ex-Bayern: "Ele torna o jogo mais lento e não joga da forma que o Liverpool precisa. No passado, o Liverpool teve sempre médios de trabalho. Não tinham tanta técnica como Thiago, mas soltavam a bola para Salah e Mané. Thiago é um bom jogador, mas nem em Munique foi indiscutível. Eu teria mais cuidado em relação a ele", avisou o ex-internacional alemão.