Destino de Chidozie podia ter sido outro: "Não foi fácil"

Presidente do Alanyaspor garantiu na quinta-feira que o central esteve para assinar pelo Besiktas, campeão turco.

Chidozie foi apresentado na quinta-feira como jogador do Alanyaspor e exibiu a camisola 15 que vai vestir no clube turco.

Em conferência de imprensa, o presidente do Alanyaspor, Hasan Çavusoglu, mostrou-se extremamente satisfeito por ter assegurado a contratação de um jogador internacional pela Nigéria, revelando até as dificuldades para garantir o concurso de Chidozie, tendo em conta que o Besiktas, o campeão da Turquia, também estava interessado no defesa central do Boavista.

"Transferir esse jogador não foi fácil, até porque, nos últimos dias, ele esteve para assinar pelo Besiktas, mas tivemos sorte", congratulou-se o líder do clube da cidade de Alanya.

Emprestado até final da época e sem opção nem cláusula obrigatória de compra do passe, Chidozie apreciou a forma calorosa como foi recebido no clube e numa "cidade muito bonita". Revelou que nem pensou duas vezes "quando surgiu o convite do Alanyaspor", prometendo dar o máximo para ajudar o clube "a realizar uma grande época."

A saída de Chidozie vai abrir um lugar na defesa do Boavista já para o jogo de domingo, no Estádio do Bessa, contra o Portimonense. O internacional nigeriano foi titular na última jornada, com o Vizela, tendo jogado ao lado de Tiago Ilori e Javi García. João Pedro Sousa tem ainda como alternativas Jackson Porozo, Rodrigo Abascal e o mais recente reforço, Marcelo Djaló (ex-Lugo, Espanha).