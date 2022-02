Destaque em Espanha: candidatura ibérica ao Mundial de 2030 bem encaminhada

Fernando Gomes com Rubiales

É a única candidatura europeia à organização do evento, tal como tinha pedido o presidente da UEFA.

A organização do Mundial de 2030, feita de forma conjunta entre Espanha e Portugal, está bem encaminhada. Assim mesmo escreve o jornal Marca, em manchete na versão online, destacando que Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, pediu às 55 federações que fazem parte do organismo para que houvesse apenas uma candidatura europeia.

"As conversações feitas por Luis Rubiales [presidente da federação espanhola] e Fernando Gomes deram os seus frutos", pode ler-se numa notícia onde surge mencionada a desistência do Reino Unido, que agora se concentra na organização do Europeu de 2028.

Quer isto dizer que a candidatura ibérica é a única opção da UEFA, garantindo o apoio de 55 federações, além das árabes, cujo "OK", escreve a Marca, foi dado com a realização da Supertaça espanhola na Arábia Saudita..

Argentina, Paraguai e Uruguai chegaram a manifestar a intenção de entrar na corrida ao Mundial de 2030, mas não houve, até ao momento, anúncio oficial. O mesmo se pode dizer se uma eventual organização oriunda da Ásia e África.