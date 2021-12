Destaque do Ajax é apontado como o novo desejo do Real Madrid

Ryan Gravenberch, médio do Ajax

Ryan Gravenberch atraiu a atenção da equipa espanhola.

Com Paul Pogba descartado, o Real Madrid muda o foco para reforçar o meio-campo da equipa. De acordo com a Sky Sports, o clube espanhol deseja contar com o médio neerlandês Ryan Gravenberch para a próxima temporada.

O jogador do Ajax é titular indiscutível na equipa de Erik ten Hag desde a temporada passada e um dos destaques na formação que venceu todos os jogos na primeira fase da Champions League (incluindo os dois confrontos com o Sporting).

Além do Real Madrid, a Sky Sports afirma que o jogador de 19 anos atraiu a atenção de vários clubes importantes, incluindo o Barcelona. Entretanto, é o Real Madrid já terá entrado em contacto com o representante do jogador, Mino Raiola.

O treinador Carlo Ancelotti já teria aprovado a contratação de Gravenberch, que se estreou pela equipa sénior dos Países Baixos em março deste ano e já foi internacional em dez ocasiões.