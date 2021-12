Destaque da Série B do Brasileirão é reforço de Abel Ferreira no Palmeiras

O antigo avançado do Botafogo é o terceiro reforço do Verdão para a temporada 2022.

Rafael Navarro é reforço do Palmeiras para a temporada 2022. O avançado foi um dos principais destaques do Botafogo no título do campeonato brasileiro da Série B. O jogador de 21 anos marcou 16 golos e fez ainda dez assistências em 48 jogos este ano.

"Estou muito feliz com a oportunidade. Não só eu, mas também a minha família. Agora é aproveitar a oportunidade, trabalhar e poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível", disse Navarro, em entrevista ao jornal "O Dia".

Na Série B do Brasileirão, o avançado viveu o melhor momento da carreira, com 15 golos e nove assistências em 37 jogos. Ele chega esta terça-feira a São Paulo para realizar exames médicos.

Navarro é o terceiro reforço confirmado para o plantel de Abel Ferreira para 2022. Além dele, o ​​​Verdão já anunciou as chegadas de Marcelo Lomba (guarda-redes) e Eduard Atuesta (médio).