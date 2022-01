Destacam gesto "humano e carinhoso" de Messi para com Lewandowski na gala The Best

Jornal "Marca" destaca o facto de Messi ter acompanhado a gala a partir de casa, mesmo sabendo que não arrecadaria o troféu

Robert Lewandowski, avançado do Bayern, recebeu na segunda-feira o prémio de melhor jogador do ano de 2021 na gala The Best, batendo a concorrência de Lionel Messi e Mohamed Salah.

Em Espanha, esta terça-feira, falam num gesto "humano e carinhoso" do astro argentino, agora ao serviço do PSG, para com o internacional polaco, durante a cerimónia.

Pois bem, o jornal "Marca" destaca o facto de Messi ter acompanhado a gala a partir de casa, mesmo sabendo que não arrecadaria o troféu.

O diário desportivo espanhol lembra ainda os elogios feitos pelo argentino a Lewandowski quando recebeu a sua sétima Bola de Ouro, pedindo que a France Football premiasse o desempenho do jogador do Bayern em 2020.