Destaca-se na Premier League e pede mudança de clube: ingleses e Real à espreita

Yves Bissouma, médio do Brighton, no radar de vários clubes europeus

Imprensa desportiva internacional aponta interesses de Liverpool, Arsenal, Manchester City e Real Madrid.

Yves Bissouma, jogador do Brighton, tornou-se esta temporada num dos melhores médios da Premier League, tornando-se um alvo apetecível para vários grandes clubes europeus.

Os seus desempenhos chamaram a atenção de, por exemplo, Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, e Mikel Arteta, do Arsenal, que o consideram uma contratação prioritária para a próxima época. De acordo com o "The Times", o jogador terá até pedido ao Brighton para sair do clube, com vista a voos mais altos.

No entanto, segundo o "The Mirror", "reds" e "spurs" terão de lutar com o Manchester City pela contratação do jogador, uma vez que Bissouma será o preferido de Guardiola para o lugar do capitão Fernandinho, que deixará os "citizens" no final da atual época.

Além dos clubes ingleses, Yves Bissouma também tem sido associado ao Real Madrid, que procurará um médio para lutar pelo lugar com Casemiro.

Aliado à qualidade, o preço, 35 milhões de euros, não sendo considerado demasiado elevado, é também um fator a favor de uma luta mais acesa.