Dest vai desfalcar Barcelona no duelo com o Real Madrid

Dest, lateral do Barcelona, saiu lesionado no jogo com o Galatasaray

Defesa internacional pelos EUA sofreu, em Istambul, um problema no fémur do bíceps da perna esquerda. Tempo de paragem não foi especificado pelo clube da Catalunha

Saído queixoso do duelo com o Galatasaray, na passada quinta-feira, Sergiño Dest vai falhar, devido a lesão, o expecante El Clássico, entre Real Madrid e Barcelona, relativo à 29.ª jornada da La Liga, que terá lugar no Estádio Bernabéu.

O lateral norte-americano sofreu, segundo o emblema catalão, um problema no fémur do bíceps da perna esquerda, contraído no embate em solo turco, relativo aos oitavos de final da Liga Europa, no qual os culés carimbaram o apuramento.

O tempo de paragem de Dest não foi especificado. Contra o Real Madrid, Xavi Hernandéz está obrigado a utilizar Dani Alves ou adaptar um defesa central.