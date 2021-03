Desporto italiano alerta para "condições críticas" das instalações em carta enviada ao Governo

A carta é enviada pelo CONI, FIGC e Série A ao Governo num momento em que o desporto e o futebol italianos vivem uma crise profunda, agravada pela pandemia do coronavírus.

O Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Liga italiana de futebol enviaram esta quarta-feira ao primeiro-ministro Mario Draghi uma carta alertando para "as condições críticas" das instalações desportivas do país.

Na missiva, na qual pedem ao Governo para melhorar e adequar essas instalações desportivas aos padrões internacionais, o presidente do CONI, Giovanni Malagó, da FIGC, Gabriele Gravina, e da Série A, Paolo Dal Pino, solicitam ajuda financeira e uma burocracia menos complexa para incentivar os investidores a contribuírem para essa melhoria.

"As instalações desportivas do nosso país estão em estado crítico e representam um travão ao desenvolvimento e crescimento do sistema. O que é ainda mais grave, e até prejudicial, é a insegurança nos trâmites burocráticos que condicionam e desencorajam todo o tipo de investimento. A nossa intenção é partilhar com o Governo um plano de requalificação das instalações desportivas, que permita a Itália aproximar-se dos padrões europeus", lê-se na carta enviada a Draghi.

O mundo desportivo italiano está convencido, reza ainda a carta, de que uma nova geração de estádios traria "vantagens imediatas, principalmente em termos ocupacionais, e constituiria um impulso para o país".

A carta é enviada pelo CONI, FIGC e Série A ao Governo num momento em que o desporto e o futebol italianos vivem uma crise profunda, agravada pela pandemia do coronavírus.

Além disso, os excessivos procedimentos burocráticos necessários para construir ou reformar as instalações desportivas do país causaram um atraso considerável nos estádios italianos em comparação com os das principais ligas europeias.

Juventus, Udinese, Sassuolo e Atalanta são os únicos clubes italianos que possuem um estádio próprio na Série A, enquanto a maioria das outras instalações pertencem aos municípios, que as alugam aos clubes.

A Roma, que tinha apresentado um plano para a construção de um novo estádio próprio há quatro anos, retirou-se recentemente do projeto por considerá-lo "impossível de concretizar".